Calciomercato.it vi offre in tempo reale Torino-Roma, posticipo delle 18 della trentunesima giornata di Serie A

Archiviato il successo con l’Ajax e la qualificazione alle semifinali di Europa League, la Roma affronta il Torino alle 18 nel primo posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Senza lo squalificato Pellegrini, Paulo Fonseca si affida alle rotazione anche in vista della sfida di giovedì prossimo contro l’Atalanta. Mister Nicola, dal canto suo, dopo l’epica vittoria del Cagliari contro il Parma spera in un’impresa per riportare a 5 i punti di vantaggio sui sardi e distanziarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma

Torino (3-5-2): MIlinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca

