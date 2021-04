DIRETTA Serie A, Milan-Genoa | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e Ballardini in tempo reale

Il Milan riceve il Genoa nel lunch match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Senza lo squalificato Ibrahimovic, i rossoneri di Pioli vogliono tornare a centrare un successo che in casa manca addirittura dallo scorso 7 febbraio per blindare il secondo posto in classifica. I rossoblu di Ballardini, invece, sognano il colpaccio per avvicinarsi il prima possibile a quota 40 punti e centrare la salvezza. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Cassata; Destro, Scamacca. All. Ballardini

CLASSIFICA:

Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo** 46; Verona** 41; Sampdoria** 39; Udinese** 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina** e Benevento 30; Torino* 27; Cagliari** 25; Parma** 20; Crotone** 15

*una partita in meno

** una partita in più