DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Gewiss Stadium’ tra le squadre di Gasperini e Pirlo in tempo reale

L’Atalanta e la Juventus si affrontano in uno scontro diretto in chiave Champions valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Gasperini vogliono allungare la striscia di quattro vittorie consecutive per operare il sorpasso sui campioni d’Italia uscenti. I bianconeri di Pirlo, invece, puntano al successo per non rischiare di restare fuori dall’Europa che conta. All’andata finì 1-1. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, de Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

CLASSIFICA: