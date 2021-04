Napoli-Inter chiude la trentunesima giornata di Serie A, Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale

Metabolizzata la sconfitta contro la Juventus nel recupero della terza giornata, il Napoli è tornato alla vittoria in casa della Sampdoria e cerca ora la vittoria di prestigio contro l’Inter per continuare a rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri, dal canto loro, sperano di mettere un altro mattone verso la conquista dello Scudetto, sempre più vicino grazie alle undici vittorie consecutive in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: