Centrare la quinta vittoria consecutiva per continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. E’ questo l’obiettivo principale della Lazio, che alle 15 ospiterà il Benevento per la trentunesima giornata di Serie A. Senza lo squalificato Caicedo, i biancocelesti ritrovano Correa e Lazzari. Complice l’isolamento domiciliare, Simone Inzaghi dovrà perdersi la sfida con Filippo, che spera di fare un altro scherzetto al fratello dopo l’1-1 dell’andata. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Benevento

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi S. (in panchina Farris)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.

