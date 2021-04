CMIT TV | Serie A, la cronaca di Milan-Genoa: segui la DIRETTA

Appuntamento su CMIT TV per la diretta di Milan-Genoa, anticipo delle 12.30 della 31esima giornata di Serie A

Nuovo appuntamento con¬†CMIT TV per la cronaca in diretta di¬†Calciomercato.it¬†della sfida tra¬†Milan e¬†Genoa. Live reaction, analisi e pagelle dell‚Äôincontro di San Siro, anticipo delle 12.30 della 31esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti per la qualificazione in Champions League, rossobl√Ļ per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona retrocessione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato¬†ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conducono Marco Giordano e Alessandro Montano, con la partecipazione di Martin Sartorio ed Andrea Gariboldi.