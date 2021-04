Milan, le parole di Ricky Massara prima della sfida contro il Genoa: dalla situazione rinnovi all’ipotesi Scamacca per l’attacco

Milan–Genoa è l’anticipo delle 12.30 della 31esima giornata di campionato. In casa rossonera però, oltre che di campo, si parla anche di mercato. Soprattutto per ciò che riguarda la questione rinnovi. A tenere banco, in particolare, sono quelli di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Ne ha parlato anche Ricky Massara, ds rossonero, ai microfoni di ‘Dazn’: “Per Ibrahimovic siamo fiduciosi di definire in via imminente un accordo con lui, mentre per gli altri ragazzi in scadenza non ci sono novità, ma siamo sereni. La società ha fatto la sua parte proponendo cifre importanti, siamo fiduciosi di poter ottenere un buon esito”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Massara ha poi parlato anche di Scamacca e di Mandzukic: “Il Milan ha già attaccanti giovani e forti da poter crescere alle spalle di Ibrahimovic, Scamacca è un giovane molto forte, ma credo che il suo percorso sia ancora tutto da scrivere. Mandzukic? Il suo è stato un gesto raro. Mario è molto frustrato per il fatto che non è riuscito a dare il giusto apporto alla squadra. Però confidiamo che in queste otto gare potrà dimostrare il suo valore”.