Calciomercato Lazio, addio in mediana: può salutare a fine stagione

Lazio, il futuro di Lucas Leiva potrebbe essere in Brasile: al termine della stagione il centrocampista può tornare al Gremio

Dopo quattro stagioni da assoluto protagonista, il futuro di Lucas Leiva potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il centrocampista brasiliano ha un contratto sino al 2022, ma la sua avventura biancoceleste potrebbe terminare con un anno di anticipo. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Il motivo principale è legato ai problemi fisici che tormentano da tempo il giocatore. Inzaghi ha dimostrato di non poter fare a meno di lui, ma Leiva raramente è riuscito a giocare 90 minuti per intero nel corso della stagione. Su 27 match disputati, solo in due non è stato sostituito restando in campo sino alla fine.

Ecco perché a 34 anni e con gli acciacchi a cui spesso è sottoposto, Leiva potrebbe decidere di tornare in Brasile al termine di questa stagione. Il giocatore vorrebbe chiudere la carriera al Gremio, il club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio prima di trasferirsi al Liverpool. Non è detto dunque che possa farlo con un anno di anticipo.