Calciomercato Juventus, colpo Haaland | Spunta lo scambio tra bomber

Calciomercato Juventus, mirino sempre su Haaland: il richiestissimo attaccante del Borussia Dortmund può entrare in uno scambio

La Juventus ragiona sul futuro in vista della prossima stagione, con i tre attaccanti del momento tutti in bilico. Appare piuttosto evidente che almeno uno tra Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata dopo giugno non sarà più in bianconero. I campioni d’Italia uscenti devono fare i conti con un bilancio non floridissimo, ma nonostante le difficoltà intendono comunque provare a uscire dal mercato più forti di prima. Paratici alle prese con le grandi manovre in prima linea e a caccia di almeno un grande colpo di spessore. Tra i nomi nel mirino, c’è sempre quello di Haaland, anche se molto complicato per via della folta concorrenza.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si gioca la carta per Haaland: c’è il sì di Jovic

Sul norvegese, è risaputo, da tempo ha messo gli occhi anche il Real Madrid. Che sta preparando la mossa per provare a portarlo al Bernabeu. Secondo ‘Diariogol’, il presidente dei Blancos Florentino Perez ha intenzione di mettere sul piatto con il Borussia Dortmund il nome di Jovic. Il serbo non è riuscito a sfondare nella sua esperienza madridista e da gennaio è in prestito all’Eintracht Francoforte, dove ha ritrovato parte del suo smalto. A giugno, tornerà alla base, ma avrebbe già fatto sapere di accettare la nuova destinazione in Bundesliga, campionato dove riesce a esprimersi al meglio. Perez ha già avviato i contatti con Raiola e con i tedeschi per vagliarne la disponibilità.