Calciomercato Juventus, offerta per Cristiano Ronaldo | Ma lui dice no

Calciomercato Juventus, assalto a Cristiano Ronaldo: ma il portoghese dice no a un’offerta importante

Il futuro di molti giocatori della Juventus, anche importanti, è decisamente in bilico in questo finale di stagione. Discorso che riguarda gli attaccanti, tutti con la possibilità di andare via da Torino al termine del campionato. Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, per motivi diversi, sono in discussione. Soprattutto sul portoghese si concentrano i rumours di mercato, era difficile immaginare un CR7 al termine della sua avventura con la Juventus fino a qualche mese fa ma è una eventualità che sta prendendo corpo.

Calciomercato Juventus, proposta del Manchester United: ma a Cristiano Ronaldo non basta

Le opzioni per il portoghese non mancano di certo. Tra le possibili destinazioni, il Psg, il buen retiro esotico dell’Inter Miami di Beckham, ma anche i possibili ritorni al Real Madrid o al Manchester United. In particolare, i ‘Red Devils’ fanno sul serio e secondo il portale iberico ‘Don Balon’ avrebbero presentato una proposta di ingaggio a Ronaldo, arrivando a spingersi fino a uno stipendio di 17 milioni di euro. Una proposta, però, insufficiente. Il fuoriclasse lusitano è disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio monstre, attualmente, di 31 milioni, ma non così tanto. Il limite massimo a cui è disposto ad arrivare è infatti di 20 milioni. Offerte al di sotto di questa cifra non saranno da lui considerate.