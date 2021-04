Gianluigi Buffon potrebbe lasciare nuovamente la Juventus a fine stagione, Gasperini chiude su un eventuale trasferimento all’Atalanta

La scelta di ritornare a Torino, dopo l’anno in esilio dorato al PSG, aveva stupito in molti: Buffon, però, era ritornato alla Juventus per consolidare la scelta della società di puntare su Maurizio Sarri. In realtà, poi, il rapporto del tecnico toscano con i bianconeri è stato travagliato e si è concluso con l’esonero estivo. A due anni dal ritorno, come anticipato su queste pagine, il portiere è tornato a ragionare su un nuovo addio alla Juventus. La convinzione di stare ancora bene, come hanno dimostrato i risultati stagionali peraltro, e l’entusiasmo ancora vivo sono le due condizioni che stanno spingendo Buffon verso una nuova avventura. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Buffon valuta l’addio | Gasperini chiude la porta

Le valutazioni di Gianluigi Buffon riguardo ad un nuovo addio alla Juventus sembrano aver fatto breccia in diversi club. Come raccontato da Calciomercato.it, all’entourage del portiere è già pervenuto l’interesse di alcuni club di Serie A. Nelle scorse settimane si era anche manifestata una suggestione Atalanta per il campione del mondo. Oggi, proprio dopo la vittoria contro i bianconeri, Gian Piero Gasperini ha parlato del portierone in conferenza stampa: “Buffon a Bergamo? Doveva venire prima”. Una chiusura praticamente definitiva al 43enne da parte del tecnico della ‘Dea’.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT Juventus, Szczesny-Donnarumma: spunta l’intreccio clamoroso!

La Juventus, peraltro, in stagione ha ottenuto le migliori vittorie proprio con Buffon tra i pali. C’era lui a difendere la porta al Camp Nou contro il Barcellona, così come nel doppio scontro con l’Inter in Coppa Italia e contro il Napoli nel recupero di campionato. Il suo futuro, però, al momento appare sempre più distante dalla ‘Vecchia Signora’.