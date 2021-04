Durante il pre partita su Dazn, il direttore sportivo del Genoa ha parlato del futuro di Strootman e Ballardini

Prima della partita contro il Milan, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, ai microfoni di ‘Dazn’ è intervenuto il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, chiarendo il futuro dell’allenatore rossoblù Davide Ballardini e del centrocampista, ex Roma, Kevin Strootman. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Strootman grande campione, sarebbe un colpo poterlo tenere la prossima stagione, la situazione è complessa, parleremo col Marsiglia con cui abbiamo ottimi rapporti”, ha detto il ds. “Ballardini si è già conquistato la riconferma, al 100 per cento rimane“, ha infine precisato Marroccu.