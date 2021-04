Ai microfoni di ‘Dazn’, il mister del Genoa Ballardini, continua a parlare del suo futuro: “Dipende dal raggiungimento degli obiettivi”

Dopo le dichiarazioni del ds Francesco Marroccu che lo ha confermato alla guida del Genoa anche per la prossima stagione, ai microfoni di ‘Dazn’ è intervenuto il diretto interessato il mister Davide Ballardini, che ha chiarito il suo futuro: “Ringrazio Marroccu, ma non è vero perché il Genoa deve fare bene fino alla fine, poi vedremo che succederà. Noi abbiamo un obiettivo chiaro e il resto lo valuteremo una volta raggiunto l’obiettivo“, ha detto l’allenatore dei rossoblù, che oggi hanno provato a fermare il Milan di Stefano Pioli nel lunch match della trentunesima giornata di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

