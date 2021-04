Dopo l’annuncio di Flick, il Bayern Monaco ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale: “Disapproviamo la comunicazione unilaterale”

Nuovi sviluppi nella vicenda relativa alla panchina del Bayern Monaco. Nella giornata di ieri Hansi Flick aveva annunciato l’addio a fine stagione, chiudendo del tutto alla possibilità di restare ancora un anno in Baviera. L’annuncio del tecnico tedesco ha dato il via ad un tam-tam mediatico sul nome del possibile sostituto: tra i candidati era stato inserito anche Allegri, ma non risultano contatti tra il Bayern ed il tecnico livornese. Nella giornata di oggi il club bavarese ha rotto il silenzio tramite un comunicato stampa ufficiale.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Allegri, Sarri e Spalletti: si infiamma il valzer delle panchine

Il Bayern Monaco, sul suo sito ufficiale, ha diramato una nota riguardo al proprio allenatore: “Sabato Hansi Flick ha informato il pubblico del suo desiderio di rescindere il suo contratto che durerà fino a giugno 2023. L’allenatore ha informato il consiglio di amministrazione di questa richiesta nel corso della settimana scorsa”. Poi, il club bavarese ha espresso il proprio disappunto per la scelta di comunicare questa decisione in un momento delicato della stagione. “L’FC Bayern disapprova la comunicazione unilaterale di Hansi Flick e proseguirà i colloqui come concordato dopo la partita di Mainz”. Un nome forte per la panchina del club teutonico rimane Julian Nagelsmann.