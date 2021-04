Voti e tabellino del primo tempo di Atalanta-Juventus, match del ‘Gewiss Stadium’ valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. Prima frazione a reti bianche

‘Guerra’ di nervi e squadre attente a non scoprirsi. Poche emozioni e tanto agonismo nel primo tempo di Atalanta-Juventus, crocevia del campionato per un posto alla prossima Champions League. Cuadrado spinge senza soluzione di continuità sulla destra, mentre Morata fallisce la rete del vantaggio sul regalo di Maelhe. Dybala e Chiesa si accendono a tratti, Pessina sempre prezioso tatticamente per Gasperini. Zapata fa reparto da solo, Muriel non brilla. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6,5

Palomino 6

Djimsiti 6

Maelhe 5,5

Freuler 6,5

De Roon 6

Gosens 6

Pessina 6,5

Muriel 5,5

Zapata 6

All. Gasperini 6

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 7

De Ligt 6,5

Chiellini 6

Alex Sandro 5,5

McKennie 6

Bentancur 6,5

Rabiot 6,5

Chiesa 6

Dybala 6

Morata 5,5

All. Pirlo 6

Arbitro: Orsato 6

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, de Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Frabotta, Danilo, Andrade, Ramsey, Arthur, Kulusevski

Arbitro: Orsato (sez, Schio)

VAR: Fabbri

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′