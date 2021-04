Atalanta-Juventus, tifosi furiosi | “È alla frutta. Deve andare via”

Primo tempo sottotono per Alex Sandro nella sfida Champions tra Atalanta e Juventus. Una prestazione che i tifosi hanno messo nel mirino sui social

Si è concluso sullo 0-0 il primo tempo di Atalanta-Juventus, sfida fondamentale in ottica Champions League sia per i nerazzurri di Gasperini che per i bianconeri di Pirlo. Le chance non sono mancate con Pessina e Morata particolarmente pericolosi, ma non in grado di cambiare l’andamento della gara. Non positivo inoltre il primo tempo di Alex Sandro, protagonista di diversi errori peraltro sottolineato dai tifosi sui social.

Tanti i messaggi di disapprovazione nei confronti del mancino brasiliano della Juventus:

Ma non c’è nessuno meglio di #AlexSandro in rosa per giocare a sinistra?#AtalantaJuve #jvtblive — tal marco (@tal_Marco) April 18, 2021

#AlexSandro ormai riesce a sbagliare anche le cose più semplici. É alla frutta #AtalantaJuve — Luigi (@illimitato1) April 18, 2021

Uno che entra in campo per fare seppure il minimo sindacale, deve cambiare squadra#alexsandro — AntoMain (@anto_main) April 18, 2021