Andrea Pirlo ha parlato dopo Atalanta-Juventus analizzando anche la tematica sull’assenza di Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo resta fiducioso nonostante la stagione deludente della sua Juventus. Oggi, dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, il tecnico ha comunque mostrato ottimismo davanti ai microfoni: “E’ stata fatta una buona partita contro una squadra forte poi gli episodi sono andati a loro favore. Dispiace, potevamo portare a casa almeno un punto – spiega a ‘Sky Sport’ – Dybala? Ottima gara finché l’ha sostenuto il fisico. Non riusciva a tenere i novanta minuti ma ha fatto bene. Ronaldo? Era impossibilitato, anche Chiesa e Danilo avevano avuto dei problemini. Le possibilità per poter fare la partita c’erano ugualmente. Non abbiamo affrontato tutte le gare con la stessa determinazione, è capitato spesse volte e abbiamo perso punti per strada”.

Atalanta-Juventus, Pirlo parla tra Ronaldo e corsa Champions

Pirlo ha proseguito la sua analisi: “Ronaldo non ha fatto per caso venticinque gol in stagione, è il nostro finalizzatore e si adatta facilmente a questo tipo di partite. Quando manca lui manca il killer dell’area di rigore. Oggi un episodio ha cambiato il risultato finale”.

LA CHAMPIONS – “Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo giocare altre sette partite ma se giochiamo con questo spirito non ci sarà nessun problema per il prosieguo del campionato”.

IL PALLEGGIO – “Sapevamo che sarebbe stata una partita del genere, l’Atalanta ti porta a fare duelli uno contro uno a tutto campo. In tanti frangenti hanno coperto bene il campo, sotto quel profilo non siamo mancati”.