Gasperini ha commentato la vittoria della sua Atalanta contro la Juventus: “Abbiamo dimostrato che loro possono perdere contro di noi”

Vittoria di straordinaria importanza per i bergamaschi, che scavalcano la Juventus di Pirlo al terzo posto e rinsaldano la propria posizione in chiave Champions League. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha commentato la vittoria della sua Atalanta grazie al gol di Ruslan Malinovsky. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

JUVENTUS – “Aver vinto è la dimostrazione che possiamo battere la Juventus e che loro possono perdere contro di noi. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo battuto una Juventus forte, non una squadra dimessa, ma una forte. È fondamentale avere cambi, anche loro hanno dei cambi straordinari. Questo tipo di partite così equilibrate si determinano nel risultato con gli episodi, specialmente nei momenti finali e vanno giocate nei 90′”

CHAMPIONS LEAGUE – “È ancora presto, sette partite sono tante. Però è una vittoria che dal punto di vista morale ci dà tanto, prendere tre punti contro la Juventus ci dà entusiasmo, ma ci sono tante squadre e il traguardo è ancora lontano”

MODULO – “Non avevamo Hateboer e la sua assenza ci ha portato a questo cambio. Ma il motivo principale era di giocare la partita sui 90 minuti, peraltro la gara è stata giocata su ritmi altissimi da entrambe le squadre. È stata un’evoluzione, una crescita. Per questo continuo a ringraziare tutti questi ragazzi per l’abnegazione che ci mettono, ho un gruppo di grandissimo valore. Tutti questi anni qui a Bergamo ci ha permesso tutto questo”

DIFESA AL TOP – “Oggi per gli attaccanti era difficile, dall’altra parte c’erano fior fior di difensori. Dovevamo essere molto bravi nella fase difensiva per poi costruire la vittoria, ma noi abbiamo fatto diverse partite in inferiorità numerica: contro la Lazio in Coppa Italia, 75′ contro il Real Madrid, ed è una fase che facciamo molto bene. Poi anche dal punto di vista delle occasioni ne abbiamo create qualcuna in più”