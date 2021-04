Partita fondamentale per la Juventus, che in casa dell’Atalanta si gioca molto del suo campionato ma Pirlo rischia di dover fare a meno di un titolare

La Juventus è attesa da una partita molto importante per il suo campionato, ma non solo. La classifica dice che i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli in ottica qualificazione Champions League. Dopo lo scontro diretto vinto con il Napoli, per Pirlo ce n’è subito un altro che richiede un margine di errore vicino allo zero. La concorrenza è alta, la Juve ha qualche punto di vantaggio, ma minimo, e questa stagione ha dimostrato di saper stravolgere le carte in ogni momento. Restare fuori dalle prime quattro sarebbe un dramma sportivo per Agnelli, così come per Pirlo che è inevitabilmente legato ai risultati.

L’allenatore bresciano però è ancora alle prese con nuovi problemi di formazione. All’assenza di Cristiano Ronaldo nel match più che ostico contro l’Atalanta a Bergamo, se ne potrebbe seriamente aggiungere un’altra. Parliamo di Danilo, che quest’anno è stato forse la grande sorpresa bianconera, pedina diventata imprescindibile in tutti i ruoli della difesa. Nella rifinitura di ieri, il brasiliano ha accusato un lieve fastidio a un dito del piede ed è quindi in dubbio.

Lo staff sanitario e il mister decideranno solo nei minuti a ridosso della partita se schierarlo o meno. Se si opterà per farlo accomodare in panchina, con buona probabilità Cuadrado tornerebbe nel ruolo di terzino destro con l’inserimento sulla stessa fascia di Weston McKennie. Per il resto Bentancur e Rabiot sono in vantaggio su Arthur mentre con Morata spazio a Dybala. Ma visto gli impegni ravvicinati in questo finale di stagione, l’intenzione della Juve sembra quella di non rischiare Danilo.