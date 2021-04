Juventus, Cristiano Ronaldo out: Pirlo e la squadra infastiditi

Oggi Atalanta-Juventus, Cristiano Ronaldo marca visita: l’assenza del portoghese non va giù all’ambiente bianconero

Giornata fondamentale per la Juventus, che deve provare a blindare il suo piazzamento Champions in casa dell’Atalanta. Scontro diretto per il terzo posto in classifica, con i nerazzurri indietro di una sola lunghezza. Alle spalle, incombe il Napoli che in serata affronterà l’Inter. I bianconeri, però, saranno senza Cristiano Ronaldo, fuori per un fastidio ai flessori della coscia. Non una buona notizia per i campioni d’Italia uscenti e all’interno dello spogliatoio non sembrano averla presa con filosofia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, a Bergamo out Cristiano Ronaldo | I risultati senza CR7

Juventus, la decisione di Ronaldo non va giù: l’egoismo di CR7

Secondo ‘Repubblica’, infatti, nonostante Pirlo abbia parlato di una decisione concordata con il portoghese, come sempre è quasi certo che la scelta sia stata sua. E intorno a lui la cosa sarebbe stata presa con un certo fastidio, anche perché CR7 non ha provato nemmeno a testare le sue condizioni nell’allenamento di rifinitura per esserci almeno in panchina. La sensazione è che al momento l’asso lusitano sia concentrato principalmente sui suoi obiettivi personali. La sua stanchezza nell’ultimo periodo è apparsa evidente, ma ha sempre mal digerito le sostituzioni, puntando sempre a fare gol e a battere record, come prova il nervosismo con il Genoa per non aver segnato. I rapporti tendono a un pericoloso raffreddamento.