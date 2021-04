Sheffield United, UFFICIALE: si dimette! L’annuncio

Musaad Bin Khalid Al Saud, presidente dello Sheffield United, annuncia ufficialmente le dimissioni. I dettagli

Il presidente dello Sheffield United, Musaad Bin Khalid Al Saud, ha annunciato le dimissioni. Attraverso una nota ufficiale, il principe saudita ha comunicato la propria decisione di lasciare l’incarico per motivi personali. Sarà sostituito ad interim da Yusuf Giansiracusa. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club inglese è attualmente ultimo in Premier League e, di fatto, già retrocesso in Championship con solo 14 punti raccolti e addirittura 18 di distanza dalla zona salvezza.

Prince Musaad Bin Khalid Al Saud has taken the decision to resign for personal reasons as chairman of Sheffield United Football Club.#SUFC 🔴

