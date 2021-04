Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1: Berardi entra e stende Iachini

Decisivo l’ingresso di Berardi nel secondo tempo: il Sassuolo va sotto, ma poi ribalta tutto nel secondo tempo grazie a due rigori

Non migliora la classifica della Fiorentina, che resta ferma a 30 punti dopo la sconfitta con il Sassuolo. Situazione incerta, ma che permette ai viola di restare momentaneamente a 8 lunghezze dal Cagliari. Neroverdi che invece allungano sul Verona, approfittando dello stop degli scaligeri contro la Sampdoria: inarrivabile il settimo posto della Roma, che si trova a 8 lunghezze, ma con una partita in meno. Intanto, però, De Zerbi si gode l’ottima vittoria contro i gigliati.

Sassuolo-Fiorentina 3-1: Berardi entra e stende Iachini

Fiorentina che però passa in vantaggio alla mezz’ora, con Bonaventura che recupera palla su un passaggio corto di Rogerio, triangola con Ribery e tira col mancino, facendosi aiutare dalla traversa: Consigli battuto e 1-0 per la viola. Al 44′ la squadra ospite avrebbe l’occasione di raddoppiare, ma Castrovilli viene fermato dal palo dopo un’ottima discesa verso la porta avversaria. De Zerbi che non accetta la sconfitta e nell’intervallo tiene in panchina Rogerio, Traore e Djuricic, con al loro posto Kyriakopulos, Berardi e Defrel. Proprio l’attaccante azzurro si rende protagonista della rimonta.

Al 57′ Obiang vede il taglio di Berardi e lo serve in area di rigore: Dragowski rovina sull’attaccante atterrandolo e Aureliano indica il dischetto. Il pareggio vale la centesima rete con i neroverdi per Berardi, che insacca sotto l’angolino rendendo impossibile l’intervento all’estremo difensore gigliato. Rete che vale l’1-1, ma il Sassuolo non si ferma: due minuti dopo Pezzella calcia su Raspadori e lo atterra, costringendo il direttore di gara a fischiare un nuovo penalty. Dal dischetto va di nuovo Berardi, che stavolta apre il mancino e supportato dal palo fa 2-1.

Fiorentina che tira i remi in barca e subisce l’assalto dei neroverdi, che al 73′ ci provano con Berardi e poi al 75′ chiudono i conti con Maxime Lopez. Conclusione a incrociare per il francese, che supera Dragowski dal limite dell’area. La gara non regala altre emozioni dopo il 3-1 e De Zerbi può festeggiare la seconda vittoria consecutiva dopo quella col Benevento.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo** 46; Verona** 41; Sampdoria** 39; Udinese** 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina** e Benevento 30; Torino* 27; Cagliari 22; Parma 20, Crotone** 15

*una partita in meno

** una partita in più