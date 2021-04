Vincono Udinese e Sampdoria contro Crotone e Verona. Gli Squali sempre più nel baratro, mentre a metà classifica gli scaligeri provano a difendere il nono posto

Le due partite delle 15:00 vedono Udinese e Sampdoria avere la meglio su Crotone e Verona. Se la sfida tra le due gemellate non produce nessun effetto sulla classifica, la vittoria dei friulani sugli Squali condanna ancora di più la squadra di Cosmi alla retrocessione. Una situazione alla quale manca solo la matematica, ma con 15 punti in classifica, 12 in meno del Torino, si assottigliano le speranze di permanenza in Serie A.

Udinese che passa in vantaggio al 41′ del primo tempo, dopo aver avuto un’occasione al 36′ con Molina. La rete che sblocca la gara arriva dopo un contropiede di Nestorovski, preferito insieme a Okaka a Llorente: involata sulla sinistra, respinta di Cordaz e De Paul col destro supera l’estremo difensore del Crotone da distanza ravvicinata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘mollato’ Cristiano Ronaldo | “Non rientra nel progetto”

Crotone che ovviamente non ci sta e nel secondo tempo trova il pareggio al 67′. Tocco di mano di Molina in area di rigore andando in contrasto su Reca e dal dischetto si presenta Simy. L’attaccante non può sbagliare e con la sedicesima rete in campionato riporta in pareggio la sfida all’Ezio Scida. Passano appena sei minuti, però, e l’Udinese trova di nuovo il vantaggio con De Paul: palla di Pereyra al centro e l’argentino supera Cordaz per la seconda volta. Quella decisiva per il 2-1 finale, che riserva anche un rosso diretto per De Paul, che salterà la prossima gara.

De Paul condanna il Crotone, Ranieri regola il Verona

Sampdoria che invece rincorre l’Hellas Verona: sono gli scaligeri che sbloccano la gara al 13′, con Lazovic che calcia una punizione perfetta a giro, supera la barriera e poi anche Audero. Sampdoria che continua a soffrire nei minuti d’avvio e che carbura con difficoltà: Hellas che si fa di nuovo pericoloso al 23′, con Zaccagni che riceve da Salcedo ma non riesce ad avere la meglio sull’estremo difensore blucerchiato. Squadre che vanno negli spogliatoi con la compagine di Juric in vantaggio. Nella ripresa, però, Ranieri mette in campo Keita e Damsgaard al posto di Verre e Candreva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, doppio svincolato | Arrivano insieme

Proprio dai piedi dell’attaccante ghanese parte l’azione per l’1-1 al 47′: conclusione verso la rete ribattuta e Jankto riesce a calciare forte alle spalle di Silvestri. Al 73′ Keita supera Tameze su un lancio in profondità e viene atterrato dal centrocampista scaligero: calcio di rigore del quale si incarica Gabbiadini, che trasforma il 2-1. All’82’ c’è tempo anche per il terzo gol, con Silvestri che sbaglia l’uscita su un cross di Silva e si fa anticipare da Thorsby. La gara finisce 3-1 per i padroni di casa, che si portano a due lunghezze proprio dal Verona nella lotta per il nono posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo 43; Verona 41; Sampdoria 39; Udinese 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina e Benevento 30; Torino* 27; Cagliari 22; Parma 20, Crotone 15

*una partita in meno