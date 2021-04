Sassuolo-Fiorentina, De Zerbi furioso con l’arbitro | Reclama l’espulsione

De Zerbi furioso con l’arbitro durante il secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina: il tecnico ha richiesto l’espulsione per Dragowski

Al 57′ il Sassuolo pareggia i conti con la Fiorentina e lo fa su calcio di rigore. Ottima apertura di Obiang che vede il taglio di Berardi, subito servito. L’attaccante neroverde, entrato nel secondo tempo in campo, viene steso da Dragowski, dopo averlo provato a superare. L’estremo difensore lo stende e costringe l’arbitro Aureliano a fischiare il calcio di rigore, poi trasformato dallo stesso Berardi.

Il rigore, però, ha fatto agitare De Zerbi, che dalla panchina ha urlato a più riprese in segno di protesta nei confronti della decisione del direttore di gara. Per il tecnico neroverde, infatti, Dragowski doveva essere espulso per l’intervento su Berardi. “È rosso”, ha ripetuto più volte il tecnico, senza però essere accontentato e aggiungendo diverse espressioni colorite. Protesta che non ha trovato soluzione e che ha spinto De Zerbi a non voler nemmeno guardare durante l’esecuzione del calcio dagli undici metri.

Berardi dopo aver trasformato questo ha poi trovato il suo 101 gol totale con la maglia del Sassuolo pochi minuti dopo, di nuovo da calcio di rigore: stavolta il fallo lo commette Pezzella su Raspadori, con Dragowski incolpevole. L’estremo difensore, in ogni caso, nell’occasione del rigore non è stato nemmeno ammonito.