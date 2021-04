Monza-Cremonese, match dell’U-Power Stadium valevole per la 34° giornata del campionato di Serie B. Brocchi torna al successo: decidono le reti di Frattesi e Mota

Torna a gioire il Monza, respira Cristian Brocchi dopo un periodo difficile. La squadra brianzola ritrova il successo dopo quattro partite, blindando l’accesso ai playoff grazie alla vittoria per 2-1 all’U-Power Stadium contro la Cremonese. La promozione diretta rimane lontana per Boateng e compagni che conquistano però tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato, scavalcando il Venezia al quarto posto e spezzando la serie negativa di risultati. Frattesi è sempre l’uomo in più di Brocchi e sblocca il risultato con un colpo da biliardo, prima del raddoppio sempre nel primo tempo firmato dal rientrante Mota Carvalho. Nella ripresa la Cremonese reagisce, ma non basta all’undici di Pecchia l’autogol di Sampirisi per strappare un risultato positivo. Ciofani sciupone nei grigiorossi, non basta la regia lucida di Valzania. Nel Monza non convince Ricci, si accende solo ad intermittenza Boateng. Oltre a Frattesi, nella formazione di casa spiccano le prove di Mota e Di Gregorio.

LEGGI ANCHE >>> Monza, UFFICIALE: Galliani guarito dal coronavirus

La cronaca di Monza-Cremonese

Brocchi ritrova due pedine fondamentali come Mota Carvalho e Boateng, con l’ex Milan a fungere da falso nueve. Esclusione per Diaw con Ricci a completare il tridente della squadra di casa. Capitan D’Errico trova una maglia da titolare, mentre Scaglia affianca Bellusci nel cuore della difesa. Pecchia a trazione offensiva nello scacchiere grigiorosso: Baez, Gaetano e Buonaiuto a supportare il centravanti Ciofani.

E’ il Monza a rendersi subito pericoloso con Frattesi, che sugli sviluppi di un corner stacca di testa con la sfera che finisce di poco alta. Qualche minuto più tardi risponde la Cremonese: cross dalla destra di Baez, incornata di Ciofani che trova i riflessi pronti di Di Gregorio. Al 12′ è ancora duello tra il centravanti ospite e il portiere scuola Inter che rimedia all’errore di Frattesi, pressato da Valzania. Il Monza fatica a pungere, con Boateng che cerca di scuotere i compagni in campo. Al 29′ è Buonaiuto con un velenoso tiro-cross dalla sinistra a spaventare Di Gregorio. Frattesi al 33′ sveglia il Monza e porta in vantaggio i suoi: sinistro chirurgico sulla sponda di Mota, con il centrocampista che trova il settimo centro stagionale in campionato. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Brocchi raddoppia 4′ più tardi con Mota, bravo nel tap-in vincente sul perfetto assist di D’Errico. Uno-due micidiale del Monza, con la Cremonese che sembrava in controllo del match. Gli ospiti provano a reagire, ma sbatte contro l’attenta difesa di casa. Si chiude senza recupero la prima frazione: Monza sul doppio vantaggio grazie alle reti di Frattesi e Mota Carvalho.

Al ritorno sul terreno di gioco dopo l’intervallo, Pecchia cambia subito mettendo dentro un’altra punta come Strizzolo al posto dell’impalpabile Buonaiuto. Subito pericoloso il neo-entrato con un destro da fuori, deviato in corner dal sempre attento Di Gregorio. Al 54′ il Monza va vicino al tris, con Carnesecchi tempestivo per i suoi nell’anticipare in uscita Mota lanciato a rete. La Cremonese la riapre al 60′ grazie alla sfortunata autorete di Sampirisi, che devia alle spalle di Di Gregorio sul tocco di Strizzolo. Due minuti più tardi i grigiorossi sfiorano addirittura il 2-2, con Ciofani che spara malamente in curva. Monza in difficoltà in questa fase di gara, con la squadra di Pecchia che spinge per trovare il pareggio e si rende nuovamente pericolosa stavolta con Valeri. Serie di cambi per il Monza, Coin l’ingresso tra gli altri di Diaw (per Boateng) e Colpani: quest’ultimo subito vivace con un bel filtrante per Frattesi che impegna Carnesecchi. Diaw spreca all’80’ sul lancio di Sampirisi: tutto solo davanti a Carnesecchi, calcia sopra la traversa. Vani gli assalti finali della Cremonese: il Monza torna al successo dopo la crisi e i risultati negativi dell’ultimo periodo.

Monza-Cremonese, pagelle e tabellino

MONZA-CREMONESE 2-1

33′ Frattesi; 37′ Mota Carvalho; 60′ aut. Sampirisi (C)

Monza (4-3-3): Di Gregorio 7; Sampirisi 5,5, Scaglia 5,5, Bellusci 5,5 (77′ Paletta sv), Carlos Augusto 6,5; Frattesi 7,5, Barberis 6 (71′ Scozzarella 6), D’Errico 6,5 (62′ Armellino 6); Ricci (62′ Colpani 6,5), Boateng 5,5 (71′ Diaw 5,5), Mota Carvalho 7. Allenatore: Cristian Brocchi 6,5

A disposizione: Sommariva, Rubbi, Anastasio, Barillà, D’Alessandro

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zortea 5, Bianchetti 5,5, Terranova 5, Valeri 6 (85′ Crescenzi); Valzania 6,5, Gustafson 6 (77′ Nardi sv); Baez 6,5, Gaetano 6,5 (67′ Ceravolo 5,5), Buonaiuto 5,5 (46′ Strizzolo 6); Ciofani 5 (67′ Colombo 5,5). Allenatore: Fabio Pecchia 5,5

A disposizione: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Fornasier, Deli

Arbitro: Serra (sez. Torino)

Ammoniti: Buonaiuto (C), Bianchetti (C), Strizzolo (C), Colpani (M)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 4′

Top e Flop di Monza-Cremonese

Frattesi 7,5 (Monza) – L’errore iniziale lo scuote: sinistro chirurgico alle spalle di Carnesecchi a sbloccare il risultato, poi tante giocare degne di nota. Infaticabile e velenoso negli inserimenti, è il miglior marcatore stagionale fin qui del Monza. Il ‘Marchisio della B’ fa un’altra volta la differenza nella corazzata di Brocchi.

Ricci (Monza) 5 – Brocchi gli concede una chance dall’inizio, ma l’ex Sassuolo non riesce a brillare. Manca di lucidità negli ultimi sedici metri e non punge come dovrebbe. Bocciato.

Valzania (Cremonese) 6,5 – Regia lucida in mediana, partono dai suoi piedi le trame più interessanti degli ospiti. Sullo 0-0 manda in porta Ciofani con un filtrante che avrebbe meritato un finale diverso.

Ciofani (Cremonese) 5 – E’ lui a creare le occasioni più pericolose per la formazione di Pecchia, ma sbatte contro l’attento Di Gregorio. Manca di killer instinct e sul 2-1 spara in tribuna la palla del possibile pareggio.