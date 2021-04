DIRETTA Serie A, Cagliari-Parma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Semplici e D’Aversa in tempo reale

Il Cagliari affronta il Parma nel delicato scontro salvezza della trentunesima giornata del campionato di Serie A, in una gara dal sapore di ultima spiaggia. Reduci da quattro sconfitte di fila, i sardi di Semplici devono vincere per riavvicinarsi al Torino quartultimo. Ma anche i ducali di D’Aversa non hanno alternative al successo per scavalcare proprio i rossoblu in classifica. All’andata finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Man, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo** 46; Verona** 41; Sampdoria** 39; Udinese** 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina** e Benevento 30; Torino* 27; Cagliari 22; Parma 20, Crotone** 15

*una partita in meno

** una partita in più