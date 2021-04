Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona. Dalla gara al futuro

Vittoria in rimonta per la Sampdoria capace di ribaltare l’iniziale vantaggio del Verona firmato da Lazovic. 3-1 per i blucerchiati il risultato finale, con Claudio Ranieri che ha così analizzato la sfida ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ho messo la squadra che aveva vinto la partita d’andata, ma il Verona è partito meglio di noi. Loro hanno giocato, è vero, ma il gol è arrivato su calcio di punizione. Il primo tempo non è stato all’altezza di quello che ci aspettavamo. Nel secondo tempo i ragazzi hanno dato fondo alla loro motivazione e determinazione. Se non riusciremo a bissare i 26 punti dei gironi d’andata non sarà un problema ma ci serve una molla per mantenere la concentrazione”.

Ranieri ha speso anche due battute sul futuro: “Abbiamo già parlato con Ferrero, ma sono cose nostre. Andiamo d’amore e d’accordo e poi in settimana parleremo se il presidente avrà il tempo. Se possibile resto alla Sampdoria perché sto bene, altrimenti andrò a Sky. Credo che la volontà sia comune”.