Calciomercato Milan, scambio targato Raiola | Doppio KO Juve

Il calciomercato Milan prepara i prossimi affari col Manchester United, interessato a Romagnoli e pronto a cedere van de Beek

Il Manchester United guarda in casa Milan per rinforzare la sua difesa. Come piano B in caso di mancato arrivo di Raphael Varane, riporta ‘fichajes.net’, gli inglesi punterebbero su Alessio Romagnoli, autore di una stagione altalenante coi rossoneri. I Red Devils avrebbero considerato il centrale italiano come profilo ideale per giocare accanto a Harry Maguire, ma l’intento principale sarebbe quello di acquistare un giocatore dalla grande esperienza ai massimi livelli.

Calciomercato Milan, il Manchester United punta Romagnoli: van de Beek in uscita

Tra il Milan e lo United ci sono ancora in gioco alcuni discorsi sul futuro di Dalot, approdato in prestito ai rossoneri la scorsa estate. A Maldini e Massara, inoltre, potrebbero piacere alcuni giocatori della rosa inglese. Tra questi figura anche Donny van de Beek che di recente, raccontano le cronache di mercato, pare abbia deciso di affidare la propria carriera proprio a Mino Raiola, agente del capitano milanista. L’olandese, dal canto suo, ha vissuto una stagione a dir poco deludente e le possibilità di un addio immediato sono concrete. Sia Romagnoli che van de Beek, infine, sono profili attenzionati dalla Juventus, che con l’eventuale scambio Milan-United perderebbe due grandi obiettivi.