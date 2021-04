Il neo presidente del Barcellona, Joan Laporta, sa benissimo di avere molto lavoro da fare per potenziare la squadra di Koeman: tra gli obiettivi anche Pogba

Il reparto che ha probabilmente sofferto di più in questa sfortunata stagione della Juventus è senz’altro il centrocampo. La mediana di Pirlo non ha offerto le garanzie sperate alla vigilia, e la prossima estate la dirigenza bianconera dovrebbe andare ad operare un corposo restyling. Tra i sogno del club di Agnelli c’è il solito Paul Pogba, ormai pronto a lasciare nuovamente il Manchester United. Il talentuoso francese piace a diversi top club, e dalla Spagna rilanciano anche il forte interesse del Barcellona del neo presidente Joan Laporta.

Calciomercato Juventus, Laporta tenta il colpo: Pogba nel mirino

Il campione del mondo transalpino non rinnoverà il suo contratto con i ‘Red Devils’, in scadenza nel 2022, e tornerebbe volentieri a vestire la maglia della Juventus. I bianconeri però dovranno fare i conti con la folta concorrenza. Secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’ il presidente del Barcellona, Joan Laporta è al lavoro per potenziare la squadra in vista del prossimo anno, a partire dal rinnovo di contratto di Leo Messi, attorno al quale ruota l’intera finestra di mercato dei blaugrana.

Per convincere l’argentino servirà dunque una corposa campagna acquisti, atta a rinforzare ogni reparto. Sul tavolo di Laporta ci sono anche nomi come quelli di Alaba o Haaland, oltre ai vari Wijnaldum e Depay. Nell’ottica di migliorare la rosa c’è stato anche un incontro con Mino Raiola, per parlare dello stesso bomber norvegese del Dortmund. A margine però il presidente del Barça ha chiesto anche informazioni sullo stesso Pogba. Il centrocampista del Manchester United lascerà l’Old Trafford quest’estate e ci sono diversi grandi europei alle sue spalle, tra cui PSG e Juventus, oltre al Real Madrid di Zidane. Il francese però piace anche al Barça pur non essendo una priorità dei catalani, che qualora non riuscissero ad acquistarlo potrebbero quanto meno trarre vantaggio dall’aumento di prezzo nei confronti dei rivali madrileni.