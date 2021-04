Le ultime di calciomercato Juventus rimettono in evidenza il nome di Marcelo. Il brasiliano è in uscita dal Real ma il suo futuro potrebbe essere in Ligue 1

Non è un mistero, la Juventus intende rinforzare anche la corsia mancina visto il rendimento ormai non più all’altezza di un tempo da parte di Alex Sandro. Come anche all’Inter, piacciono Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea e Gosens dell’Atalanta. In Spagna, però, rilanciano sempre la pista che conduce a un altro giocatore destinato a cambiare aria nella prossima sessione di calciomercato: vale a dire Marcelo. Secondo indiscrezioni provenienti dalla stessa penisola iberica, il futuro del brasiliano potrebbe però essere in Ligue 1.

Calciomercato Juventus, assalto Lione a Marcelo. E De Sciglio…

Marcelo in Francia, ovvero al Psg? No, ‘fichajes.net’ sostiene che il club francese in lizza per il cartellino del quasi 33enne sia il Lione, in piena lotta proprio con la squadra di Pellegrini – e non solo – per la vittoria della Ligue 1. Il club presieduto dal vulcanico Aulas fa sul serio per Marcelo, per la fonte spagnola ha infatti pronta una proposta da 15 milioni di euro. Proposta che potrebbe accontentare Florentino Perez, il quale vuole disfarsi a tutti i costi del classe ’88 di Rio de Janeiro. Resta da capire in che modo il Lione intenda superare l’ostacolo ingaggio, dato che il numero 12 delle ‘Merengues’ guadagna circa 11 milioni. Comunque la beffa per la Juve sarebbe doppia: l’acquisto di Marcelo (amico fraterno di Cristiano Ronaldo e che forse lo stesso vorrebbe alla Juve) del Lione significherebbe ritorno a Torino dell’esubero De Sciglio.