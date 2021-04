Calciomercato Juventus, svolta Locatelli | Pronta l'offerta ufficiale

Arrivano novità da Torino, la Juventus sarebbe pronta ad avanzare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Manuel Locatelli

I bianconeri sono concentrati su questo finale di stagione, in cui la compagine guidata da Andrea Pirlo non deve assolutamente fallire la qualificazione alla prossima Champions League. Essere tra le prime quattro, infatti, permetterebbe alla società di programmare il mercato con più serenità. Come ormai è noto, l’obiettivo principale della Juventus è quella di rinforzare in maniera significativa e definitiva il proprio centrocampo. Una missione che Fabio Paratici intenderebbe completare con l’inserimento di almeno un paio di colpi: il primo, in questo senso, potrebbe essere Manuel Locatelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, assalto a Locatelli | Pronta l’offerta ufficiale

Riguardo al centrocampista del Sassuolo, giocatore molto gradito sotto la ‘Mole’, potrebbero arrivare novità importanti. L’ex giornalista di ‘Telelombardia’ Guido Tolomei, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha rivelato: “Pronta l’offerta ufficiale per Locatelli, la Juventus punta con decisione sul centrocampista”. L’ex Milan è, da tempo, un pallino di Fabio Paratici e anche Andrea Pirlo sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita che ha avuto sotto la gestione De Zerbi. Le abilità da palleggiatore di Locatelli, merce rara nella mediana bianconera, potrebbero essere una soluzione per innalzare la qualità di un reparto che da troppo tempo è l’anello debole della squadra. La prima mossa ufficiale della Juventus per il centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare davvero a breve.