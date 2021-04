Juventus, dalla Francia si parla di negoziati con il Paris Saint-Germain per un possibile scambio che coinvolga Dybala ed Icardi

Il nome di Mauro Icardi è prepotentemente tornato di moda in casa Juventus. Il centravanti argentino del Paris Saint-Germain piace da tempo alla società bianconera, che è in cerca di rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo. Un acquisto in attacco per la Juventus sarà assolutamente necessario, indipendentemente da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Nessuno dei tre infatti sembra essere certo di una permanenza, sia per motivi di bilancio che per motivi di rendimento. E in questo senso il club bianconero guarda a Parigi con grande interesse considerando che anche Moise Kean resta un profilo molto gradito.

Calciomercato Juventus, negoziati per il Psg: Dybala-Icardi sul piatto

L’emittente francese ‘Buzz Sport’ sottolinea però come Icardi sarebbe un maggior indiziato a lasciare il club transalpino rispetto allo stesso Kean, che il Psg dovrebbe riscattare dall’Everton. Leonardo stima molto il giovane attaccante italiano e tra i due preferirebbe puntare su di lui piuttosto che sull’ex capitano dell’Inter. La stessa emittente sottolinea come sarebbero in corso negoziati tra il club parigino e la società bianconera per un possibile scambio che coinvolga anche Dybala.

Icardi è desideroso di tornare in Italia, mentre con la ‘Joya’ la dirigenza bianconera non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Ecco perché l’ipotesi di uno scambio tra le due società non va affatto esclusa, con i primi contatti che sarebbero già in corso. Dybala sarebbe fortemente sponsorizzato da Leonardo, grande estimatore dell’attaccante argentino, corteggiato tra l’altro a lungo dal Psg. Qualcosa dunque sembra bollire in pentola, con l’asse Torino-Parigi che sembra farsi sempre più caldo. Attenzione anche ad un’altra ipotesi che non riguarda Dybala: in un affare con Icardi non è stata esclusa nemmeno la chance di inserire Arthur in un possibile scambio. Così come non è stata esclusa neppure l’ipotesi Ronaldo. Recentemente infatti anche il portoghese è stato accostato al Psg, che sarebbe uno dei pochi club del panorama mondiale a riuscire a sostenere le spese dell’ingaggio del giocatore.