Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: lo sponsor è pronto a finanziare il ritorno del portoghese

La Juventus è impegnata nella corsa in Champions League. Domani sfida fondamentale contro l’Atalanta: entrare tra le prime quattro è fondamentale per i bianconeri, consapevoli che senza gli introiti della principale competizione europea diventerebbe complicato agire sul mercato. Lì dove potrebbe registrarsi la partenza di Cristiano Ronaldo. Non è un segreto che il portoghese stia pensando all’addio e la società piemontese non si opporrebbe, alle giuste condizioni, alla sua cessione.

Come raccontato da Calciomercato.it, Ronaldo vuole il ritorno al Real Madrid, ma dalla Spagna prendono tempo con Florentino Perez che spera di riuscire a portare al Bernabeu uno tra Mbappe e Haaland. Per il portoghese si è a lungo parlato anche di un ritorno al Manchester United, mentre ora starebbe prendendo piede un’offensiva del Psg, soprattutto se dovesse andare via uno tra Mbappe e Neymar o addirittura entrambi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo-United: ‘paga’ Chevrolet

Proprio la possibile offensiva del Psg su Ronaldo, ha spinto la Chevrolet a confermare la sua disponibilità a finanziare il ritorno al Manchester United del fuoriclasse portoghese. La casa automobilistica, sponsor del club inglese, come riportato anche da ‘diariogol.com’, è interessata al ritorno di immagine che un CR7 all’Old Trafford avrebbe. Così, dopo essersi detta già in passato pronta a fornire l’apporto finanziario per il colpo Ronaldo, avrebbe ribadito la sua disponibilità anche di recente.

Una mossa con la quale la Chevrolet spinge lo United a farsi avanti per contrastare l’eventuale offensiva del Psg su Ronaldo. Per capire se avrà frutti bisognerà aspettare: le prossime settimane decideranno il futuro di CR7.