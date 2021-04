Fiorentina, Gattuso è l’uomo scelto da Commisso per guidare i viola: l’accordo con il tecnico sarebbe già stato raggiunto

L’ambizione certamente non manca. Voglia di investire e di tornare ad alti livelli ci sono tutte, ma la stagione della Fiorentina è stata decisamente deludente. Partito con ambizioni europee, il club viola non è riuscito minimamente a tenere il passo delle sette in lotta per l’Europa e anzi non è ancora riuscito ad uscire dalla zona retrocessione. La classifica infatti non sorride al club toscano, che conserva però un buon margine di vantaggio sul Cagliari terz’ultimo. La proprietà guidata da Commisso vuole però ripartire con il piede giusto nella prossima stagione e sta pensando in grande, a cominciare dalla guida tecnica. Dopo essere stato richiamato per sostituire il dimissionario Cesare Prandelli, Beppe Iachini sembra dunque destinato a concludere la sua avventura viola alla fine della stagione.

Calciomercato Fiorentina, accordo con Gattuso

Per la panchina viola si è spesso parlato di come Sarri e Spalletti fossero due sogni della ambiziosa proprietà. Gli ingaggi di entrambi sono però molto elevati, con il primo che è ora nel mirino di tre club: Napoli, Arsenal e Roma e il cui futuro potrebbe dipendere da un altro tecnico toscano, Massimiliano Allegri. Ora però la prima scelta della dirigenza sembra essere Rino Gattuso, in uscita dal Napoli, che osserva, tra gli altri, anche lo stesso Spalletti. Il tecnico, anche se dovesse conquistare la Champions League, è lontano dalla conferma alla guida dei partenopei e potrebbe quindi accettare una nuova sfida. E questa porta a Firenze.

Sembra tra l’altro che un accordo tra l’allenatore e la società viola sia già stato raggiunto. Lo riporta ‘Sportface.it’, che sottolinea come il club toscano e Gattuso abbiano raggiunto un accordo per la firma di un contratto biennale con l’opzione per un terzo anno. Mancherebbe solo la firma, per un affare che potrebbe essere ufficializzato una volta conclusa la stagione attuale.