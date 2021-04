Cagliari-Parma, D’Aversa: “Hanno avuto più fame. E’ inspiegabile!”

Il Parma di D’Aversa perde nel finale per il gol di Cerri. Il commento amaro del tecnico dei gialloblu al termine del match contro il Cagliari

Il Parma di D’Aversa torna a casa con una pesante sconfitta contro il Cagliari. Il tecnico gialloblu – intervenuto ai microfoni di DAZN – ha commentato il rocambolesco ko con i sardi: “E’ una sconfitta indimenticabile – esordisce – Abbiamo tenuto sotto controllo la partita, è inspiegabile concedere due gol nel finale, è evidente che commettiamo errori di inesperienza. La squadra ha fatto bene ma poi abbiamo quei blackout e perdiamo la partita. Gol sbagliato nel finale? Una squadra che si gioca la vita non può sbagliare in questa circostanza. Il Cagliari è stato più bravo di noi nel portare a casa la vittoria. Merito a loro che hanno avuto più fame”.

KUCKA – “E’ importante, ti dà equilibrio e personalità. Quando fai cambi per problematiche fisiche la squadra ne risente. La partita dice che con i cambi la squadra è peggiorata”.

TANTI PROBLEMI – “Il problema della comunicazione c’è, manca pure un po’ di malizia, basta vedere come è stato preso l’ultimo gol. Non possiamo far saltare da solo Cerri. Stiamo buttando via una stagione per demerito nostro, siamo noi che facciamo delle buone prestazioni ma commettiamo degli errori imperdonabili”.