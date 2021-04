Riapertura stadi in zona gialla | Mille spettatori dal 1° maggio

Il pubblico è pronto a tornare negli stadi e nei palazzetti. Il governo ha preso la decisione che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, ripopolerà gli impianti

Dopo una lunghissima attesa i tifosi e gli appassionati di calcio iniziano ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Il pubblico infatti manca ormai da diversi mesi a causa della galoppante pandemia Covid, che sta ancora mettendo in ginocchio il mondo. Il governo però nella giornata odierna ha deciso per il via libera dal 1 maggio per il pubblico negli stadi e nei palazzetti.

Dopo la notizia dell’Olimpico che accoglierà almeno il 25% di pubblico durante Euro 2020, è quindi arrivata la novità più attesa da parte degli sportivi italiani. Come sottolineato anche dall’Ansa, dal 1 maggio negli stadi situati in zona Gialla verranno parzialmente riaperte le porte. Nello specifico nelle strutture all’aperto entreranno un massimo di mille spettatori, mentre gli impianti più piccoli si limiteranno al 25% della loro capienza. 500 tofis invece in quelli al chiuso.