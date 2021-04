Paul Pogba, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha dichiarato: “Conosciamo i giallorossi, conosciamo la loro storia”

Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League, con la vittoria del Manchester United sul Granada, Paul Pogba ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Il centrocampista francese – il cui possibile ritorno alla Juventus continua ad essere molto chiacchierato – ha parlato della Roma, prossima avversaria europea.

Pogba ha espresso tutta la propria soddisfazione per il passaggio del turno: “Siamo in semifinale, ora c’è la Roma. Un po’ li conosciamo, conosciamo la loro storia. Non vediamo l’ora di scendere in campo, l’obiettivo è conquistare questo trofeo”. Il francese ha avvisato i giallorossi: i ‘Red Devils’ sono pronti alla supersfida.