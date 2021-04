Milan, Mandzukic infortunato: il croato rinuncia a stipendio

Mario Mandzukic ha deciso di rinunciare alla retribuzione di marzo per via dell’infortunio che non gli ha permesso di dare una mano al Milan. Il commento di Scaroni

Mario Mandzukic è forse la più grande delusione di mercato in casa Milan. L’attaccante non è riuscito a dare il proprio contributo per via degli infortuni. Da quando è arrivato a gennaio, il croato ha giocato solo quattro spezzoni di gara in Serie A, per un totale di 76 minuti e 82 nell’andata del match di Europa League contro la Stella Rossa. Davvero troppo poco per guadagnarsi la riconferma.

Mandzukic è tornato ad allenarsi a metà della settimana scorsa con il gruppo ed è dunque nuovamente pronto per dare una mano alla squadra. Nel frattempo il centravanti si è reso protagonista di un grande gesto, decidendo di rinunciare allo stipendio del mese di marzo.

“Un gesto d’eccezione – ha commentato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, all’Ansa – che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale”.