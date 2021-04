In conferenza stampa, in vista di Lazio-Benevento, Filippo Inzaghi ha dichiarato: “In attacco giocherà uno tra Gaich e Lapadula, non insieme”

Domenica all’Olimpico andrà in scena un derby tra fratelli: dopo il pareggio dell’andata, Lazio e Benevento si incontreranno di nuovo. Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro suo fratello Simone, anche se la presenza del tecnico biancoceleste non è ancora garantita. Simone Inzaghi, infatti, è ancora positivo al Covid-19.”Mi auguro che Simone ci sia. C’è la possibilità che non ci sia a causa del Covid. Mi dispiacerebbe molto, ma adesso la cosa più importante è la salute. Spero di rivederlo guarito, ma al di là di questo è sempre una partita emozionante e difficilissima”.

La permanenza di Super Pippo sulla panchina del Benevento per la prossima stagione non è certa, come abbiamo raccontato su queste pagine. Inzaghi, intanto, pensa alla partita di domenica e ricorda le tante assenze dei Sanniti: “Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta allenando seriamente, mi auguro che faccia una grande partita. Mancheranno Moncini e Foulon, ma avere tutta la rosa a disposizione penso che sarà un grande vantaggio. Abbiamo tre partite in sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è il modulo a farci vincere le partite, ma l’atteggiamento che abbiamo avuto con Juventus, Parma e anche Sassuolo“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lazio-Benevento, Filippo Inzaghi: “In attacco solo uno tra Gaich e Lapadula”

Filippo Inzaghi, in conferenza stampa, ha rivelato anche quali sono i principali ballottaggi in vista della sfida con la Lazio di domenica. “Decideremo in base alla partita che vogliamo fare. In attacco con l’albero di Natale giocherà uno tra Lapadula e Gaich, non insieme”. Su Improta, poi, ha aggiunto: “Il suo ruolo ideale è quello di mezzala. In base al modulo o alle esigenze lo utilizzerò dove serve”. Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Letizia: “Viene da 70 giorni di inattività. C’è la voglia di farlo giocare, ma anche di preservarlo. Cercherò di capire se farlo giocare con la Lazio o con il Genoa”. Il tecnico del Benevento risolverà gli ultimi dubbi di formazione nei prossimi giorni.