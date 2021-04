Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentunesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sabato dedicato alle sfide salvezza: la trentunesima giornata di Serie A e di Fantacalcio avrà il suo via alle ore 15 con Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona. In serata si giocano le ultime possibilità di permanenza nel massimo campionato Cagliari e Parma. La domenica subito Milan-Genoa, alle ore 12.30, poi, nel pomeriggio Atalanta-Juventus e Lazio-Benevento, per chiudere con Napoli-Inter. Un turno che dirà moltissimo in chiave Champions

Crotone-Udinese sabato ore 15

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas, Simy.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Hot: Simy è il bomber di provincia per eccellenza! Pereyra è in forma

Not: Becao non ci convince

Sorpresa: Molina può essere la sorpresa!

Sampdoria-Verona sabato ore 15

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Quagliarella vuole ritrovare il gol, così come Barak

Not: Adrien Silva non ha il bonus facilissimo

Sorpresa: Ok Silvestri

Sassuolo-Fiorentina sabato ore 18

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Hot: Locatelli e Castrovilli garanzie, così come Vlahovic

Not: Raspadori non ci convince al 100%

Sorpresa: Occhio al senso del gol di Traoré

Cagliari-Parma sabato ore 20.45

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

Hot: Kucka e Joao Pedro sono gli alfieri delle due squadre!

Not: Laurini ha il giallo facile

Sorpresa: Attenzione alla testa di Godin, in grande forma

Milan-Genoa domenica ore 12.30

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca.

Hot: Rebic cerca continuità. Ok Scamacca

Not: Czyborra non ci ispira

Sorpresa: Scommettete su Kalulu

Atalanta-Juventus ore 15:00

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Hot: momento top per Chiesa-Malinovskyi. Rilanciamo Pasalic e Danilo

Not: Rabiot può pagare il dinamismo degli avversari

Sorpresa: Dybala ancora dalla panchina per ‘spaccare’ in due il match

Bologna-Spezia ore 15:00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: Soriano-Maggiore bonus azzurri! Sì a Barrow

Not: Marchizza rischia di andare in sofferenza

Sorpresa: Orsolini è chiamato a lasciare il segno, è una delle ultime occasioni!

Lazio-Benevento ore 15:00

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

Hot: Luis Alberto-Milinkovic-Savic valori aggiunti! Ionita-Letizia si possono schierare

Not: Per Barba il malus è dietro l’angolo

Sorpresa: Rischio Montipò, voto alto nonostante i gol subiti

Torino-Roma ore 18:00

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Hot: Verdi è tornato a buoni livelli! Promossi Belotti, Mancini e Borja Mayoral

Not: Reynolds non sembra ancora pronto per regalare bonus

Sorpresa: Attenti al gol da dietro, Bremer è pronto!

Napoli-Inter ore 20:45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: Lukaku non si discute! Skriniar-Zielinski idee intriganti

Not: Manolas faticherà tantissimo con Lukaku

Sorpresa: Politano per il classico gol dell’ex