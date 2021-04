Europa League, le semifinali: Emery contro il suo passato, ostacolo Roma per Solskjaer

I risultati di questa sera hanno regalato due semifinali di Europa League di assoluto livello: ecco il quadro completo

Sono terminati i quarti di finale di Europa League: il pareggio della Roma per 1-1 contro l’Ajax ha fatto volare in semifinale i ragazzi di Fonseca. L’unica squadra italiana ancora impegnata in Europa affronterà il Manchester United, che ha battuto con un doppio 2-0 il Granada. Una sfida tanto complicata quanto affascinante per i giallorossi.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Ajax, Tadic: “Siamo più forti, meritavamo di passare. L’arbitro mi ha detto che…”

Dall’altra parte del tabellone, un incrocio molto interessante: Unai Emery contro il suo passato. Il tecnico del Villarreal tornerà infatti all’Emirates per sfidare l’Arsenal, club inglese che lo ha esonerato per ingaggiare Mikel Arteta. Un replay della semifinale di Champions del 2006, che vide Riquelme sbagliare un calcio di rigore.

I risultati dei quarti di finale