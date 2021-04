Calciomercato, UFFICIALE: Taison lascia lo Shakhtar

Taison lascia lo Shakhtar Donetsk: ufficializzato l’addio del brasiliano che ora può tornare in patria con l’Internacional de Porto Alegre

Ora è ufficiale: Taison lascia lo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino ha ufficializzato la rescissione del fantasista brasiliano. Dopo 299 partite con lo Shakhtar e 55 gol, con un palmarais che vanta 6 campionati, 5 coppe nazionali e 4 supercoppe, il 33enne lascia l’Ucraina per far ritorno in patria. Taison ha, infatti, da tempo un accordo con l’Internacional de Porto Alegre e ha chiesto di anticipare il suo addio al club per poter essere inserito nelle liste per la Coppa Libertadores.