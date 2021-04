Calciomercato Roma, Fonseca enigmatico sul futuro | Tutti gli scenari

Le dichiarazioni sul futuro di Fonseca dopo Roma-Ajax sono state enigmatiche: ecco tutti gli scenari per la panchina giallorossa

Quella che era stata definita ‘la partita più importante dell’anno’ da parte di Paulo Fonseca si è conclusa con un pareggio che vale oro. I giallorossi, infatti, con l’1-1 dell’Olimpico contro l’Ajax si sono conquistati un posto nelle semifinali di Europa League. Le dichiarazioni post-partita del tecnico lusitano, però, confermano con grande forza i dubbi sull’identità del prossimo allenatore della Roma. Anzi, la sensazione che tra Fonseca ed i giallorossi sarà addio a fine stagione è sempre più convinta. Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, peraltro, il tecnico portoghese avrebbe espresso il proprio gradimento per la destinazione Napoli. Ecco tutti gli scenari per la la panchina della Roma in vista della prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, Fonseca sempre più lontano | Tutti gli scenari

Paulo Fonseca è il presente della Roma, ma ogni giorno che passa sembra essere sempre più lontano dall’impersonare anche il futuro del club. E, allora, si aprono diversi scenari per il proprietario della panchina giallorossa nella prossima stagione. Come raccontato a più riprese su queste pagine, Allegri resta un profilo molto gradito dai Friedkin ed il gradimento sembra essere reciproco. Il destino del tecnico livornese, in ogni caso, resta legato anche alla conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, anche se il progetto a step propostogli dalla Roma sembra intrigarlo molto.

Oltre ad Allegri, poi, anche la candidatura di Maurizio Sarri rimane forte per la panchina della Roma. Come anticipato, in settimana Fali Ramadani – agente del tecnico toscano – arriverà in Italia ed ha sul piatto tre offerte: un ritorno al Napoli, la suggestione Arsenal e quella della Roma. Proprio Sarri e Allegri, in questo momento, rappresentano le due candidature più apprezzate dai Friedkin e uno dei due potrebbe essere il prossimo allenatore della Roma.