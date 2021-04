Accordo raggiunto per Karim Benzema: l’attaccante francese è pronto a firmare un contratto fino al 2023

Lo aveva detto prima della gara con l’Atalanta: “Se il presidente vuole il rinnovo, la mia porta è aperta”. E Florentino Perez non ha perso tempo chiudendo l’accordo per il prolungamento del contratto con Karim Benzema. Un affare già definito, secondo quanto riferisce ‘marca.com’, che sarà formalizzato probabilmente al termine di questa stagione. Un’annata che ha visto l’attaccante francese essere fondamentale per la squadra di Zidane: sono 25 i gol messi a segno in stagione con le 19 realizzazioni in Liga e le 5 reti nelle otto gare di Champions League in cui ha preso parte. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe Zidane | Colpo da 60 milioni

Benzema fondamentale per il Real Madrid e che ora continuerà a vestire la maglia blanca numero 9. L’intesa tra le parti prevede un prolungamento di un’altra stagione: il bomber francese resterà al Real Madrid fino al 2023 quando avrà 36 anni.