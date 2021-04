Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: la scelta di Leonardo

Il futuro di Gigio Donnarumma è tutto da scrivere. Il portiere italiano ha un contratto in scadenza a giugno. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, il Psg sembra tirarsi fuori

In questi giorni tiene banco il futuro di Gigio Donnarumma. Il blitz di Mino Raiola a Torino ha nuovamente alimento le voci che vorrebbero il portiere italiano nel mirino della Juventus. Un interessamento noto ma che per potersi concretizzare avrebbe bisogno dell’addio di Szczesny. Come raccontato, le voci che vogliono il polacco verso l’addio a fine stagione, verso il Manchester United, ci sono state smentite.

Senza un domino dei portieri appare dunque complicato uno sbarco a Torino di Donnarumma ma ad oggi, Mino Raiola – ricordiamo – non ha ancora accettato la proposta da 8 milioni di euro netti a stagione per 4-5 anni. Su ‘Il Giornale’ si analizza la situazione legata a Donnarumma, sottolineando come sarebbe complicato per la Juventus, che deve vendere per mettere a bilancio plus-valenze per 100 milioni di euro, sostenere una spesa del genere. Il quotidiano esclude inoltre la possibilità di un trasferimento del portiere classe 1999 sotto la Torre Eiffel: Leonardo – si legge – avrebbe già fatto sapere che non intende giocare questa partita. Non resta dunque che aspettare per capire quale sarà il futuro di Donnarumma. E’ evidente che l’accesso in Champions League potrebbe favorire la fumata bianca.