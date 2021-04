Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Paulo Dybala e sulle parole di Luciano Moggi a proposito del possibile scambio con Icardi

Non solo sul futuro di Ronaldo, “Resta sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio”, Luciano Moggi ha detto la sua anche sullo scambio Dybala-Icardi rilanciato in questi giorni. L’ex storico Direttore generale della Juventus va giù duro giudicando l’affare – oggi poco se non per nulla concreto considerato che l’argentino ex Inter sta bene a Parigi e intende rimanere al Paris Saint-Germain – del tutto negativo. Per la precisione, “una pazzia”.

Calciomercato Juventus, Dybala per Icardi: la ‘sentenza’ di Moggi

“Dybala per Icardi mi sembra una pazzia”, il tweet di Moggi che poi ha spiegato anche il perché: “L’anno scorso è stato lui il Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, perché a questa Juventus mancano i guizzi”.