Resta caldo il fronte di calciomercato tra la Juventus e l’Atletico Madrid, non solo Morata nei discorsi tra i club

L’Atletico Madrid guarda in Italia per rinforzare la sua rosa. Da sempre interessato ai giovani prospetti, il club spagnolo, riporta ‘Mundo Deportivo’, ha messo gli occhi su Nicolò Rovella della Juventus (ma in prestito al Genoa) e Nahuel Molina dell’Udinese. Il talento italiano, promesso sposo juventino, piace molto anche al Lione e all’Inter, ma nelle ultime settimane è già avanzata l’idea di un possibile approdo anticipato in bianconero. L’asse Torino-Madrid resta dunque caldo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Genoa, Rovella subito bianconero? La risposta di Ballardini

Calciomercato Juventus, non solo Morata: anche Rovella nei discorsi con l’Atetico Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il riscatto di Morata è lontano

In ballo con l’Atletico Madrid, infatti, ci sono diversi discorsi, a partire da quello relativo al futuro di Morata, per cui sono già da tempo in corso dei colloqui per studiare la formula giusta in ottica permanenza in bianconero. Lo spagnolo fu acquistato con la formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 45 milioni, ma nell’accordo con l’Atletico è prevista anche la possibilità di estendere il prestito per un ulteriore anno, sempre a 10 milioni, facendo così scendere la cifra per il riscatto a 35 milioni.