La Juventus alle prese con il futuro di Dybala e Ronaldo, con Mendes che sta sondando le possibili piste per il portoghese

Dybala e Ronaldo. Un tandem che alla Juventus per ora fa dormire sonni tutt’altro che sereni. Le loro situazioni contrattuali impongono al club bianconero non poche riflessioni, ragionamenti su cosa sia meglio fare. Il problema è che di mezzo c’è anche la volontà dei due calciatori, ci sono di mezzo soldi (parecchi) e condizioni economiche che fanno vedere la Juve come una vera e propria America per i due attaccanti. Come riporta ‘Il Corriere di Torino’, la trattativa per il rinnovo di Dybala sarebbe tornata addirittura al punto di partenza. Il club lo ha messo sul mercato, cercherà di battere ogni possibile pista di scambio entro il 30 giugno in modo da realizzare una plusvalenza fondamentale. Però c’è la volontà di Dybala, che non accetterebbe una squadra non in grado di garantirgli un ruolo da protagonista assoluto.

Proprio quello che non sta avvenendo alla Juventus, causa Cristiano Ronaldo. Anche per il portoghese il contratto dice scadenza 2022. Il portoghese sta valutando la decisione da prendere per il futuro, c’è ancora tempo. Jorge Mendes, come vi abbiamo raccontato anche noi, si è mosso per sondare il terreno in giro per l’Europa, Real in primis. Peccato che al momento nessuno sia disposto anche solo a pareggiare le condizioni economiche attuali alla Juventus, sia per i 31 milioni di ingaggio che per i guadagni extra e i relativi trattamenti. Di certo a livello tecnico CR7 è insoddisfatto, si è notato anche da un certo nervosismo in campo, a breve ci sarà il confronto con la dirigenza per capire che strada prendere.