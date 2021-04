Morata è tornato alla Juventus l’estate scorsa con la formula del prestito oneroso, rinnovabile per un’altra stagione, più diritto di riscatto. Diciassette i gol messi a segno in questa stagione

In Spagna tiene banco, molto più che in Italia, la questione Morata. Stando a ‘Ok Diario’, come già circola da un po’, la Juventus vuole rinnovare il prestito per un’altra stagione. Il problema è che al momento non è nelle condizioni di versare i 10 milioni di euro fissati l’estate scorsa per la permanenza dell’attaccante a Torino per un’altra stagione e sempre a titolo temporaneo.

Ricordiamo che Morata ha fatto ritorno in bianconero con la formula del prestito oneroso a 10 milioni più diritto di riscatto fissato a 45 milioni, a 35 alla fine della stagione 2021/2022 qualora il club di Agnelli decidesse per l’appunto di rinnovare il prestito.

Calciomercato Juventus, rinnovo prestito Morata: la ‘mossa’ dei bianconeri

Secondo la medesima fonte, Paratici e soci ora cercheranno molto probabilmente di strappare uno ‘sconto’ all’Atletico sul prezzo fissato per il nuovo prestito, con la cifra decurtata che verrebbe poi aggiunta a quella finale prevista per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del classe ’92, autore di una stagione altalenante in cui ha comunque realizzato 17 gol e 12 assist.

Quest’impasse starebbe creando problemi ai ‘Colchoneros’, in particolare al loro Ds, l’italiano Andrea Berta, in merito alla pianificazione del prossimo calciomercato estivo, capitolo vice Suarez. Gli spagnoli vorrebbero acquistare Rafa Mir dell’Huesca – l’agente è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo – ma prima vogliono che venga trovata una soluzione al futuro di Morata.