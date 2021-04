Carlo Ancelotti allo scoperto su Moise Kean. L’attaccante di proprietà dell’Everton può essere ceduto in estate. Sul giocatore ci sono Psg, Juventus e Inter

La stagione di Moise Kean con la maglia del Psg non sta certamente passando inosservata. L’attaccante italiano ha fin qui realizzato 16 gol con la maglia del club francese. Roberto Mancini gongola in vista dei prossimi Europei ma lo fa anche Carlo Ancelotti. Il cartellino del giocatore classe 2000 è infatti di proprietà dell’Everton.

Il futuro di Kean appare lontano dalla squadra di Liverpool, che per il suo cartellino potrebbe incassare una cifra importante, sui 50 milioni di euro.

Calciomercato, Ancelotti: “Pronti a trattare”

Carlo Ancelotti – al ‘The Telegraph’ – non ha chiuso la porta ad una cessione dell’attaccante: “Non devo convincerlo a restare, questo è quello che scrivono i giornali. E’ in prestito e deve tornare – afferma il mister ex Milan – Se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa con noi. Noi siamo aperti, ma se non succede niente sarà un giocatore dell’Everton e anche importante, per la prossima stagione”.

Nessun attaccante – “Onestamente non abbiamo guardato al mercato per la prossima stagione perché, come ho detto, siamo in lotta per le posizioni europee ma posso dirti che non prenderemo un attaccante. Davanti siamo coperti”.

Su Kean, però, non c’è solo il Psg, che resta comunque la squadra più accredita per acquistarlo. Sul giocatore è tornata la Juventus, che potrebbe averne parlato con Mino Raiola, che a Torino ha incontrato la dirigenza bianconera. La Vecchia Signora deve fare i conti con i possibili addii di Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata: Kean potrebbe certamente rappresentare il profilo giusto, soprattutto se Ancelotti aprisse a contropartite tecniche come Ramsey e Rabiot. Attenzione, infine, anche all’Inter, che ha voglia di rafforzare ulteriormente l’attacco, affiancando un nuovo centravanti a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.